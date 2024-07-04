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Агент Угальде сообщил, что футболист не думает о переходе в «Зенит»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент нападающего «Спартака» Манфреда Угальде Курт Морсинк в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе футболиста в «Зенит».

— Был ли тогда интерес от европейских команд к Угальде?

— Разумеется, интерес есть всегда, ведь Манфред — молодой и перспективный нападающий. Но сейчас все его мысли направлены на выступление за «Спартак». Он хочет стать чемпионом. Манфред чувствует, что это правильный клуб для него. Угальде понимает всю ответственность. Ведь, как я уже сказал ранее, «Спартак» — это топ-клуб.

— Если «Зенит» придет к Угальде и захочет приобрести его, такой вариант возможен? Или любой другой российский клуб.

— На данный момент мы не думаем о переходе в какую-либо другую команду. Манфред пришел, чтобы помогать «Спартаку» забивать голы, делать все, что от него зависит, и приносить пользу клубу. Самое важное для него — вернуться в «Спартак» после отпуска, — сказал Морсинк «СЭ».

Костариканец перешел в «Спартак» из «Твенте» в зимнее трансферное окно. 22-летний форвард провел за красно-белых 16 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом.

Полностью интервью Курта Морсинка читайте на сайте «СЭ».

Манфред Угальде
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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