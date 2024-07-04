«Когда с предложением приходит «Спартак», это все меняет». Агент Угальде объяснил резонансные слова о трансфере костариканца

И когда ждать голов от Угальде?

Вечером 2 июля в СМИ Коста-Рики появились резонансные слова Курта Морсинка, агента Манфреда Угальде, о переходе футболиста в «Спартак». В частности, указывалось, что нападающий поехал в Россию ради денег. Корреспондент «СЭ» связался с Морсинком и узнал, что он на самом деле имел в виду.

«Манфред понимает свою ответственность перед «Спартаком»

— Коллеги с ваших слов написали, что переход Угальде состоялся из-за того, что предложение было прежде всего хорошим с экономической точки зрения. Так ли это?

— Конечно, когда Манфред забивал множество голов за «Твенте», клуб не хотел продавать его. Ведь команда боролась за место в Лиге чемпионов. Поэтому мы не думали, что Угальде перейдет в «Спартак» или куда-либо еще. Но когда такой мощный клуб приходит за футболистом, нужно уважать желание игрока. Манфред загорелся идеей перехода, равно как и мы. И даже несмотря на позицию клуба, мы сделали все, чтобы Угальде перешел в «Спартак». Манфред сам принял решение. Мы уважаем это.

Конечно, нужно понимать экономическую составляющую трансферов в российские клубы. Что касается зарплат, конечно, мы понимаем, что в России они выше, чем в «Твенте». Это знают многие. Я имел в виду именно это.

— В каком-то смысле переход Угальде открыл для российских клубов голландский рынок.

— Мы поняли, что это будет хорошим вариантом, поэтому сделали все, чтобы переход состоялся. Манфред действительно хотел этого.

— Тогда можете объяснить слова о том, что Угальде может не доработать контракт до конца?

— Мне задали вопрос, сможет ли Угальде перейти в еще более сильный клуб. Ожидания в «Спартаке» очень высокие, это топ-клуб. И тут у нас появляется два возможных сценария.

Первый — ожидания такие высокие, что, возможно, «Спартак» захочет осуществить трансфер Угальде. Второй — Манфред не так хорошо провел время в «Спартаке», так что, возможно, красно-белых хотели бы пригласить еще футболистов на усиление.

Это нормально для любого футбольного клуба. Обычно игроки не дорабатывают до конца контракты длиной в 4-5 лет. Надеемся, что Манфред будет успешен в «Спартаке» и сможет завоевать трофей с красно-белыми.

— Был ли тогда интерес от европейских команд к Угальде?

— Разумеется, интерес есть всегда, ведь Манфред — молодой и перспективный нападающий. Но сейчас все его мысли направлены на выступление за «Спартак». Он хочет стать чемпионом. Манфред чувствует, что это правильный клуб для него. Угальде понимает всю ответственность. Ведь, как я уже сказал ранее, «Спартак» — это топ-клуб.

— Если «Зенит» придет к Угальде и захочет приобрести его, такой вариант возможен? Или любой другой российский клуб.

— На данный момент мы не думаем о переходе в какую-либо другую команду. Манфред пришел, чтобы помогать «Спартаку» забивать голы, делать все, что от него зависит и приносить пользу клубу. Самое важное для него — вернуться в «Спартак» после отпуска.

— Известно ли, когда он прибудет в расположение клуба?

— У него будет небольшой отпуск, надеюсь, что уже скоро присоединится к команде.

— Многие критикуют за отсутствие голов. Можете объяснить, в чем его сильные стороны?

— Конечно, нападающему нужно прежде всего забивать голы. Но важно также участвовать в прессинге, совершать отборы мяча, двигаться без него. Манфред готов делать все, чтобы помогать «Спартаку» побеждать. Он действительно полностью сконцентрирован только на этом.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Многие футболисты из Коста-Рики мечтают повторить путь Угальде»

— Можете подвести итоги выступления Манфреда Угальде на Кубке Америки?

— У Коста-Рики были сложные соперники — Бразилия, Колумбия и Парагвай. Четыре очка в группе с такими командами — хороший результат. Конечно, Манфреду обидно, что он не смог принять участие в последней игре группового этапа из-за перебора желтых карточек. Но шанс пройти в плей-офф сохранялся до последнего матча. В итоге, к сожалению, немного не хватило.

Манфред — один из лидеров этой молодой команды. У Коста-Рики хорошее настроение перед матчами квалификации к чемпионату мира, который пройдет в 2026 году.

— Он хорошо играл, несколько месяцев назад даже расправился с Отаменди, забив гол в товарищеском матче против сборной Аргентины.

— Конечно. Можно заметить, как Угальде вырос за период игры в «Спартаке». РПЛ — хорошая лига, так что Манфред будет естественным образом улучшать свой уровень мастерства. Угальде перешел в январе, а та встреча против сборной Аргентины состоялась уже в марте. За это время он стал одним из лидеров сборной. При этом всем он еще очень молод.

Остальные футболисты считают его примером для подражания, смотрят на Манфреда как на человека, который уже сейчас добился многого и теперь выступает за такой большой клуб. Многие футболисты из Коста-Рики мечтают проделать такой путь, как Манфред Угальде. Они спрашивают его о «Спартаке». Он же, в свою очередь, говорит, что это топ-клуб, а Москва — красивый город. В клубе прекрасно относятся к Манфреду.

— В интервью иностранным коллегам вы сказали об адаптации. В каком состоянии Манфред подойдет к тренировкам с клубом? Особенно учитывая, что у «Спартака» новый тренер.

— У любого игрока период адаптации составляет от трех до шести месяцев. Манфред стал таким примером. Он перешел в «Спартак» в январе. Потом в клубе поменялся тренер.

Мы рады, что Угальде будет работать со Станковичем. Это специалист с хорошей тренерской мыслью. Манфред знает многое о Станковиче. Ему не терпится вернуться в расположение клуба. Надеюсь, что процесс адаптации уже позади.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Теперь у Угальде новый партнер в нападении, Виллиан Жозе. Чего они вместе с Соболевым смогут достичь в предстоящем сезоне?

— Мы понимаем, что «Спартак» — это большой клуб, один из лучших в Европе, с богатыми традициями и историей. Абсолютно нормально, что клуб будет приобретать футболистов, чтобы стать первыми в лиге. Манфред всегда был человеком с менталитетом победителя. Он хочет завоевать трофей с красно-белыми. Мы только рады, что футболисты такого высокого уровня переходят в «Спартак». Ожидания от клуба только самые высокие. И Угальде понимает всю ответственность игры за красно-белых.