Рыков стал заместителем спортивного директора «Пари НН»
Бывший футболист Владимир Рыков назначен на должность заместителя спортивного директора «Пари НН», сообщается на официальном сайте клуба.
В 2010 году защитник играл за нижегородскую «Волгу», завоевав путевку в премьер-лигу.
С 2023 года 36-летний Рыков работал ассистентом главного тренера «Динамо-2».
Источник: https://fcnn.ru/news/31727
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