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Сегодня, 10:59

Рыков стал заместителем спортивного директора «Пари НН»

Сергей Разин
корреспондент
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Владимир Рыков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший футболист Владимир Рыков назначен на должность заместителя спортивного директора «Пари НН», сообщается на официальном сайте клуба.

В 2010 году защитник играл за нижегородскую «Волгу», завоевав путевку в премьер-лигу.

С 2023 года 36-летний Рыков работал ассистентом главного тренера «Динамо-2».

Источник: https://fcnn.ru/news/31727
Владимир Рыков
ФК Нижний Новгород
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5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
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