Рыков стал заместителем спортивного директора «Пари НН»

Бывший футболист Владимир Рыков назначен на должность заместителя спортивного директора «Пари НН», сообщается на официальном сайте клуба.

В 2010 году защитник играл за нижегородскую «Волгу», завоевав путевку в премьер-лигу.

С 2023 года 36-летний Рыков работал ассистентом главного тренера «Динамо-2».