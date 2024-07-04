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Сегодня, 10:53

Экс-игрок ЦСКА Натхо обратился к болельщикам армейцев на русском языке

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо в разговоре с «СЭ» обратился к болельщикам ЦСКА на русском языке.

— Не забыли ли вы русский язык? Можете обратиться к болельщикам ЦСКА на нем?

— Понимаю русский язык очень хорошо. Но говорить на нем мне немного сложно. Только если произнести «привет», «удачи», «вперед, ЦСКА!» — сказал Натхо «СЭ».

«Партизан» 3 июля обыграл «Динамо» (2:2, пен. 4:2) в матче Братского Кубка. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

Натхо выступал в России за «Рубин» и ЦСКА с 2010 по 2018 год. 36-летний израильтянин вместе с московским клубом стал чемпионом России, а с казанцами — обладателем Кубка страны.

Бибрас Натхо
ФК Партизан
ФК ЦСКА (Москва)
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