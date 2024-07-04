Агент Угальде объяснил слова о том, что нападающий может не доработать контракт в «Спартаке»

Агент нападающего «Спартака» Манфреда Угальде Курт Морсинк в интервью «СЭ» объяснил свои слова о том, что форвард может не доработать действующий контракт с красно-белыми до конца.

— Можете объяснить слова о том, что Угальде может не доработать контракт до конца?

— Мне задали вопрос, сможет ли Угальде перейти в еще более сильный клуб. Ожидания в «Спартаке» очень высокие, это топ-клуб. И тут у нас появляется два возможных сценария.

Первый — ожидания такие высокие, что, возможно, «Спартак» захочет осуществить трансфер Угальде. Второй — Манфред не так хорошо провел время в «Спартаке», так что, возможно, красно-белые хотели бы пригласить еще футболистов на усиление.

Это нормально для любого футбольного клуба. Обычно игроки не дорабатывают до конца контракты длиной в четыре-пять лет. Надеемся, что Манфред будет успешен в «Спартаке» и сможет завоевать трофей с красно-белыми, — сказал Морсинк «СЭ».

Костариканец перешел в «Спартак» из «Твенте» в зимнее трансферное окно. 22-летний форвард провел за красно-белых 16 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом.

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