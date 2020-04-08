Агент: «Уфа» и игроки зафиксируют снижение зарплаты на бумаге. Никакой напряженности я не чувствую»

Агент Олег Еремин, работающий с игроками «Уфы», прокомментировал ситуацию в клубе. Ранее появилась информация, что генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов решил урезать зарплаты футболистам в одностороннем порядке.

— Я никакой проблемы не вижу. Договоренности между клубом и игроками будут оформлены, — сказал Еремин.

— Но ведь игрокам сейчас неожиданно пришла меньшая сумма?

— Понимаете, дополнительные соглашения еще будут оформлены на бумаге. Сейчас есть договоренность в устном формате. В силу объективных причин сложно чисто технически подписать дополнительные соглашения. Я не чувствую какой-то напряженности. Все будет нормально. (Виталий Айрапетов)

Гендир «Уфы»: «Клуб в одностороннем порядке срезал зарплаты игрокам на 50-70 процентов? Кто это запустил? Попробую найти»