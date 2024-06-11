Агент Тюкавина рассказал, в каких чемпионатах хочет выступать форвард «Динамо»

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал о чемпионатах, в которых в будущем хотел бы выступать футболист.

«Он хочет в серьезный клуб, который находится хотя бы в первой шестерке. Есть какие-то предложения из Португалии, но хотелось бы Испанию, Германию, Францию — там поинтереснее. Англия — это как НХЛ для хоккеистов, но там сейчас не та ситуация», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне РПЛ Тюкавин отыграл 30 матчей, забил 15 мячей и отдал 10 голевых передач. Его признали лучшим нападающим и игроком РПЛ сезона-2023/24.