Агент защитника «Ахмата» Ловата: «Рано говорить о возможном уходе из российского клуба»

Агент Эдуардо Корначини, представляющий интересы защитника «Ахмата» Лукаса Ловата, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем 27-летнего игрока.

«Лукас счастлив в «Ахмате». Рано говорить о возможном уходе защитника из российского клуба. Если будет что-то интересное, то рассмотрим. Но об этом рано говорить», — сказал Корначини «СЭ».

Ловат перешел в «Ахмат» зимой 2024 года. За грознецкий клуб он провел 13 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Контракт Ловата со «Ахматом» рассчитан лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 900 тысяч евро.