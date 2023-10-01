Агент Тюкавина прокомментировал слухи о зимнем переходе футболиста в «Зенит»

Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, отреагировал на информацию о том, что футболист зимой может перейти в «Зенит».

«Я не знаю про это, надо спросить у того, кто это написал. Без комментариев. Ни с кем это не обсуждали и не разговаривали на эту тему. Я не в курсе этой ситуации», — цитирует Сафонова Metaratings.ru.

Ранее «Евро-Футбол.Ру» сообщал, что петербургский клуб решительно настроен подписать Тюкавина этой зимой. Отмечалось, что питерцы намерены купить игрока любой ценой.

Тюкавин является воспитанником «Динамо». В текущем сезоне он провел 9 матчей в РПЛ, в которых отметился 3 голами и 4 результативными передачами. Контракт 21-летнего футболиста с московским клубом действует до конца июня 2024 года.