Джикия назвал болезненным поражение «Спартака» от «Крыльев Советов»

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» (0:4) в 10-м туре РПЛ.

— Все разберем, из чего надо будет сделать правильные выводы, анализ, — сказал Джикия.

— Какая была обстановка в раздевалке? Все идут подавленные, никто не хочет останавливаться.

— Это объяснимо, потому что мы сегодня потерпели болезненное поражение. И, конечно, это сказывается на настроении всех.

— Можно сказать, что Самара немного заглушила все разговоры о том, что «Спартак» нашел себя?

— Эти разговоры всегда будут вокруг «Спартака». Не надо обращать на это внимание и воспринимать вообще, потому что сезон длинный, прошло только 10 игр. Бывают хорошие отрезки, бывают болезненные поражения. Самое главное — делать правильные выводы.

— Вас не смутила замена Квинси Промеса на 60-й минуте?

— Ну, это не я замену сделал. В футболе все бывает.

— На ваш взгляд, счет по игре?

— Нужно признавать, что соперник был сильнее на сегодняшний день. Когда ты проигрываешь 0:4 на выезде, будет глупо говорить что-то другое. Учитывая, что я смотрел игру со стороны, — у нас моментов было меньше.

«Спартак» с 16 очками идет на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Следующий матч красно-белые проведут 4 октября в FONBET Кубке России против «Динамо». 8 октября «Спартак» встретится с «Пари НН» в 11-м туре РПЛ.