Агент Тодоровича рассказал о восстановлении от травмы защитника «Ахмата»

Горан Попов, агент защитника «Ахмата» Дарко Тодоровича, прокомментировал состояние футболиста, который получил травму в матче 7-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:2).

25-летний боснийский игрок получил — перелом нижней трети малоберцовой кости левой ноги.

«Дарко по-прежнему в Сербии, около недели назад начал беговые тренировки, занимается два раза в день. График занятий рассчитан примерно до 10-12 декабря. Реабилитологи говорят, что Тодорович опережает график восстановления примерно на 20-30 дней. На сборах он первые 5-7 дней должен будет заниматься индивидуально, после чего вернется в общую группу. Дарко будет готов принять участие во всех товарищеских матчах «Ахмата» этой зимой», — приводит слова Попова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Тодорович провел 7 матчей за грозненцев и сделал одну результативную передачу.