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Сегодня, 19:15

Агент Тодоровича рассказал о восстановлении от травмы защитника «Ахмата»

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Горан Попов, агент защитника «Ахмата» Дарко Тодоровича, прокомментировал состояние футболиста, который получил травму в матче 7-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:2).

25-летний боснийский игрок получил — перелом нижней трети малоберцовой кости левой ноги.

«Дарко по-прежнему в Сербии, около недели назад начал беговые тренировки, занимается два раза в день. График занятий рассчитан примерно до 10-12 декабря. Реабилитологи говорят, что Тодорович опережает график восстановления примерно на 20-30 дней. На сборах он первые 5-7 дней должен будет заниматься индивидуально, после чего вернется в общую группу. Дарко будет готов принять участие во всех товарищеских матчах «Ахмата» этой зимой», — приводит слова Попова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Тодорович провел 7 матчей за грозненцев и сделал одну результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-todorovich-operezhaet-grafik-vosstanovleniya-na-20-30-dnej/
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Марко Тодорович
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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Владимир Сычевой

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Квинси Промес

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Филипе Силва Малком

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П
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Краснодар

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