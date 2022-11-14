Игонин назвал причину, по которой потенциальные игроки сборной России не выходят в основном составе «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал ситуацию с игровым временем российских футболистов в питерском клубе.

«Учитывая конкуренцию, которая существует в «Зените», это понятная история. К сожалению, есть футболисты, которые еще не играют в основном составе. У иностранцев уровень чуть выше. И опять же предыдущий матч это подтвердил — появление Клаудиньо повлияло на ход встречи, поэтому это нормально. Ситуация может измениться, если мастерство футболистов будет повышаться. Например, Мостовой очень серьезно прибавил в качестве и уровне своей игры, поэтому он стал появляться в составе «Зенита» намного чаще. Так или иначе процесс идет. Ведь самое главное для роста — конкуренция и уровень мастерства в команде. Эту историю нам дают иностранцы — игроки, которые к нам приехали», — сказал Игонин корреспонденту «СЭ» Анастасии Клюквиной.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о ситуации с российскими игроками «Зенита».