Агент Тикнизяна — о продлении контракта с «Локомотивом»: «Обсуждаем, движемся вперед»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о переговорах по новому контракту.

«Все идет в рабочем порядке. Обсуждаем, движемся вперед, чтобы все стороны были удовлетворены», — сказал Клюев «СЭ».

Тикнизян выступает за «Локомотив» с 2021 года. В этом сезоне он провел 22 матча, в которых отметился 2 голами и 1 результативной передачей. Его контракт рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6,5 миллиона евро.