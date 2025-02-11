Личка считает, что Бителло успеет набрать форму к возобновлению сезона
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка выразил уверенность в том, что опоздавший на сборы команды полузащитник Бителло наберет форму к возобновлению сезона РПЛ.
Сборы московской команды в Катаре стартовали 15 января, 25-летний бразилец прибыл в расположение бело-голубых 26 января.
«Бителло хорошо идет по форме, в матче с «Ростовом» немного был уставшим, но сыграл 60 минут в матче со «Спартаком. Еще есть моменты, где нужно набирать форму. Но я уверен, что он доберет до возобновления сезона», — цитирует Личку ТАСС.
В нынешнем сезоне Бителло забил 1 гол и отдал 9 результативных передач в 15 матчах РПЛ. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 12 миллионов евро.
Источник: ТАСС
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|
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|5
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|2
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|16
|
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|4
|4
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|
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|8
|5
|0
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|15
|
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|0
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9
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|2
|4
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|13-11
|10
|
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|2
|4
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|10
|
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|2
|2
|4
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|8
|
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|5
|2
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|
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|8
|1
|3
|4
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|6
|
14
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|8
|0
|5
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|9-18
|5
|
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|8
|1
|1
|6
|9-21
|4
|
16
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|8
|0
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|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|- : -
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|- : -
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|- : -
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|- : -
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
|17.09
|18:30
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|- : -
|17.09
|20:45
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|Г
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Александр Соболев
Зенит
|6
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|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Илья Рожков
Рубин
|7
|1
|1
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|1
|0
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