Личка считает, что Бителло успеет набрать форму к возобновлению сезона

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка выразил уверенность в том, что опоздавший на сборы команды полузащитник Бителло наберет форму к возобновлению сезона РПЛ.

Сборы московской команды в Катаре стартовали 15 января, 25-летний бразилец прибыл в расположение бело-голубых 26 января.

«Бителло хорошо идет по форме, в матче с «Ростовом» немного был уставшим, но сыграл 60 минут в матче со «Спартаком. Еще есть моменты, где нужно набирать форму. Но я уверен, что он доберет до возобновления сезона», — цитирует Личку ТАСС.

В нынешнем сезоне Бителло забил 1 гол и отдал 9 результативных передач в 15 матчах РПЛ. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 12 миллионов евро.