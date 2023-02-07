Агент Теймураз Лепсая рассказал, кто из российских игроков может перейти в европейский топ-клуб

Агент Теймураз Лепсая назвал российских игроков, которые могут перейти в топ-клубы Европы.

На данный момент в европейских командах играет Алексей Миранчук. Нынешний сезон он проводит в аренде в «Торино», а права на него принадлежат «Аталанте». Также в Европе играет Александр Головин («Монако»).

— Считаю, что Сафонов может играть в топ-5. Еще Кузяев, вполне способен Баринов, при определенных обстоятельствах — Соболев, — отметил Теймураз Лепсая «РБ Сорту».

— Какие обстоятельства у Соболева вы имеете в виду?

— Если он будет готов пойти не в топ-команду, а начать с какой-то средней команды, то, возможно, он дорастет до какого-то большого клуба.

— Какой чемпионат лучше всего подойдет Сафонову?

— Мне кажется, что серия А была бы ему к лицу. У него футбольная школа похожа на итальянскую. В большинстве матчей он играет надежно, не авантюрно.