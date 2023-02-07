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7 февраля, 23:40

Агент Теймураз Лепсая рассказал, кто из российских игроков может перейти в европейский топ-клуб

Виктория Кравченко
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Агент Теймураз Лепсая назвал российских игроков, которые могут перейти в топ-клубы Европы.

На данный момент в европейских командах играет Алексей Миранчук. Нынешний сезон он проводит в аренде в «Торино», а права на него принадлежат «Аталанте». Также в Европе играет Александр Головин («Монако»).

— Считаю, что Сафонов может играть в топ-5. Еще Кузяев, вполне способен Баринов, при определенных обстоятельствах — Соболев, — отметил Теймураз Лепсая «РБ Сорту».

— Какие обстоятельства у Соболева вы имеете в виду?

— Если он будет готов пойти не в топ-команду, а начать с какой-то средней команды, то, возможно, он дорастет до какого-то большого клуба.

— Какой чемпионат лучше всего подойдет Сафонову?

— Мне кажется, что серия А была бы ему к лицу. У него футбольная школа похожа на итальянскую. В большинстве матчей он играет надежно, не авантюрно.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/tejmuraz-lepsaya-sobolev-mozhet-igrat-v-top-5-evropejskih-chempionatov/
Александр Соболев
Матвей Сафонов
РПЛ
3
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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