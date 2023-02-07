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Будущее защитника «Сочи» Дркушича решится в конце сезона

Руслан Минаев
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Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Сочи» Вани Дркушича, рассказал о будущем игрока.

«Зимой был интерес от нескольких греческих клубов, но до конкретных переговоров не дошло. В том числе, из-за высоких трансферных запросов со стороны «Сочи». Но Ваня решил, что для него будет идеально остаться в «Сочи» до конца сезона. А затем уже наступит оптимальный момент для трансфера в другой клуб. Таков наш план», — цитирует агента «РБ Спорт».

23-летний словенец в этом сезоне провел за клуб 20 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Источник: РБ Спорт
ФК Сочи
Ваня Дркушич
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