Агент Солари: «Пабло счастлив снова работать в одной команде с Барко»

Агент Ариэль Кипершмид, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Пабло Солари, прокомментировал «СЭ» встречу 23-летнего аргентинца с хавбеком красно-белых Эсекьелем Барко, с которым выступал в «Ривер Плейт».

«Пабло очень счастлив быть в «Спартаке». И он счастлив снова работать в одной команде с Эсекьелем Барко», — сказал Кипершмид «СЭ».

11 февраля Солари подписал контракт с красно-белыми на 4,5 года. Он будет выступать под 7-м номером.