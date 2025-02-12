Пьянич положительно оценил сборы ЦСКА в Абу-Даби

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич высказался о сборах армейцев в Абу-Даби.

«Я думаю, что мы провели очень хороший сбор, мы играли с хорошими командами, во всех матчах создавали отличные моменты. Теперь нам предстоит подготовка в Турции на третьем сборе. Есть разница между сборами, конечно, в Европе в декабре у нас было 7 дней отдыха, сейчас у нас было больше, также тренировочные сборы дольше. Летом в Европе пауза между сезонами больше, потому что есть разные турне в другие страны с матчами. В общем есть различия, но главное — проводить сборы, в Турции мы продолжим работать, нам нужно быть готовыми. Мы на правильном пути. Главный тренер хочет, чтобы мы больше владели мячом, играли в прессинг, в агрессивный футбол. У меня было много тренеров за карьеру, но я точно могу сказать, что Марко — отличный специалист. Нам нужно время для улучшения некоторых моментов», — приводит слова футболиста ТАСС. .

34-летний босниец перешел в ЦСКА в сентябре 2024 года. Он провел 11 матчей за клуб во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.