Агент Сильянова: «С уверенностью в 99 процентов игрок останется в «Локомотиве»

Владимир Кузьмичев, представитель защитника «Локомотива» Александра Сильянова, в разговоре с «СЭ» рассказал о будущем игрока.

«Больше никакие клубы, кроме «Динамо» и «Зенита», им не интересовались. Согласно информации от «Локомотива», те предложения, которые были, их не устроили, поэтому Саша готовится к возобновлению сезона в команде и продолжит там карьеру. С уверенностью в 99 процентов он останется в «Локомотиве», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В этом сезоне 23-летний Сильянов провел 24 матча за «Локомотив» во всех турнирах. Контракт защитника с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2026 года. Стоимость Сильянова оценивается порталом Transfermarkt в 6 миллионов евро.

Александр Абустин.