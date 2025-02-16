Аршавин: «Илич не пригодится «Спартаку» в режиме «здесь и сейчас»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин считает, что возможный новичок «Спартака» Иван Илич не сможет принести результат на короткой дистанции.

«Если сообщения о том, что Илич не сможет нормально тренироваться как минимум до апреля верны, то он, очевидно, не пригодится «Спартаку» в режиме «здесь и сейчас», чтобы включиться в борьбу за чемпионство этой весной. С другой стороны, если руководство рассматривает его как одного из лидеров команды на долгий срок, с перспективной в несколько лет, то трансфер нормальный. Здесь вопрос не денег, а целей», — цитирует Аршавина «ВсеПроСпорт».

Ранее СМИ сообщали, что «Торино» и «Спартак» уже согласовали трансфер Илича, и 23-летний футболист прошел медицинский осмотр для перехода в московский клуб.