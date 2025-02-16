Источник: Интересующий «Спартак» хавбек Фернандеш покинет «Бешикташ» на следующей неделе

Полузащитник Жедсон Фернандеш покинет «Бешикташ» на следующей неделе, сообщает журналист Атакан Курт.

Ранее «СЭ» сообщал, что московский «Спартак» близок к покупке 26-летнего хавбека и находится в процессе согласования деталей трансфера. Кроме того, появлялась информация, что красно-белые предложили «Бешикташу» 25 миллионов евро за переход Фернандеша.

Португалец выступает за «Бешикташ» с лета 2022 года, он провел 114 матчей за турецкую команду, отличился 14 голами и 15 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 17 миллионов евро.