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Агент Селюк не понимает, почему Лоуренса не подписал ни один клуб РПЛ

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Агент Дмитрий Селюк высказался о полузащитнике турецкого «Карагюмрюка» Николасе Лоуренсе, который в сезоне-2021/22 выступал за «Химки».

«Лоуренс выходит на ведущие роли в «Фатих Карагюмрюк. В России все думали, что парень молодой, а турки его взяли и теперь он играет у Пирло. Его статистика — одна из лучших в команде. Думаю, он сейчас будет основным игроком. Я не понимаю, куда смотрят «Спартак», «Краснодар», «Локомотив» и так далее. Вот, пожалуйста, Лоуренс предлагался бесплатно. А теперь, я уверен, его не продадут даже за миллион. «Локомотив» пригласил каких-то Раконьяцев, Мампасси. У Николаса зарплата была в «Химках» десять тысяч. Почему турки берут его и раскручивают, а российские клубы не замечают? Спросите Оздоева, он вам скажет, что это очень хороший футболист. Ему всего 21 год. Зачем искать кого-то хрен знает где, когда все у вас перед глазами?» — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

22 июля «Химки» объявили об уходе Лоуренса, контракт с 21-летним нигерийцем был расторгнут по соглашению сторон.

Лоуренс присоединился к «Карагюмрюку» в июле 2022 года и провел за турецкий клуб три матча.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-v-himkah-nikolas-poluchal-10-ty-syach-a-teper-vy-hodit-na-vedushhie-roli-u-pirlo-kuda-smotrel-spartak/
Футбол
Дмитрий Селюк
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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