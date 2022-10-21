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На «Химки» наложен запрет на регистрацию новых футболистов

Анна Горшкова
Корреспондент
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В пятницу, 21 октября, состоялось заседания палаты Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров, на котором был наложен на «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов.

Как говорится в публикации РФС, было удовлетворено заявление футболиста Эльмира Набиуллина в отношении клуба о взыскании задолженности по соглашению о расторжении трудового договора с учетом уточнения требований в полном объеме.

Также «Химки» должны выплатить «Алании» задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста Бутты Магомедова с учетом уточнения требований в полном объеме.

«1. Обязать клуб выплатить футболисту задолженность по соглашению о расторжении трудового договора, а также проценты в соответствии со ст. 236 Трудового кодекса Российской Федерации за задержку сроков выплаты, начиная со дня, когда соответствующая выплата должна была быть произведена, по день фактического расчёта включительно.

Применить к ФК «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет начинает действовать с момента вынесения резолютивной настоящего решения и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению ФК «Химки» в случае исполнения обязательств перед футболистом Эльмиром Набиуллиным, установленных настоящим решением.

2. Удовлетворить заявление ФК «Алания Владикавказ» в отношении ФК «Химки» о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста Бутты Магомедова с учетом уточнения требований в полном объеме. Обязать ФК «Химки» выплатить ФК «Алания Владикавказ» задолженность по трансферному контракту о переходе футболиста и задолженность за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Применить к ФК «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет начинает действовать с момента вынесения резолютивной настоящего решения и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению клуба в случае исполнения обязательств перед ФК «Алания Владикавказ», установленных настоящим решением», — написано в заявлении РФС.

Источник: https://rfs.ru/news/216919
РФС
ФК Химки
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