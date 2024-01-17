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17 января, 23:54

Агент: «Роша — один из наиболее универсальных защитников в Европе»

Алина Савинова
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Футбольный агент Игор Кампеделли, представляющий интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, поделился мнением об игре футболиста в этом сезоне.

По данным CIES Football, 28-летний бразилец вошел в топ-10 игроков Европы по лучшему проценту выигранных верховых единоборств.

«Это фантастическое достижение. Роша — один из наиболее универсальных защитников в Европе, обладающих всеми качествами. Он очень силен на втором этаже и обладает невероятной концентрацией. Уверен, что он продолжит развивать свой успех», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Роша выступает за ЦСКА с сентября 2022 года. В текущем сезоне он сыграл за клуб 22 матча и отдал одну голевую передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-roshi-villian-odin-iz-naibolee-universal-ny-h-zashhitnikov-evropy/
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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