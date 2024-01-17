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Сегодня, 23:39

Барбоза: «Возможно, в «Спартаке» уже запущены процессы по трансферам»

Алина Савинова
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Агент ФИФА Паулу Барбоза высказался об отсутствии трансферов у «Спартака» в зимнее окно.

«Этот вопрос в компетенции руководства и главного тренера. Я не знаю, приняли ли они решение, что усиление нужно во что бы то ни стало. Если сейчас никто не куплен — это ничего не значит. Впереди много времени. Возможно, процессы давно запущены. Эта работа редко публичная. Идеальная сделка та, о которой медиа узнали в последний момент. Возможно, «Спартак» теперь хочет действовать именно так. Плюс надо понимать, что в зимнее окно возможностей всегда меньше, чем летом. Это тоже влияет», — приводит «РБ Спорт» слова Барбозы.

«Спартак» выйдет из отпуска 19 января. 22-го числа команда отправится на сборы в ОАЭ. Красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков после 18 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/paulu-barboza-vozmozhno-v-spartake-uzhe-zapushheny-protsessy-po-transferam/
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Паулу Барбоза
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

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