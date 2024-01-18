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Овчинников: «За большие деньги «Зенит» отпустит Кассьерру»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников считает, что «Зенит» может отпустить лучшего бомбардира первой части сезона Матео Кассьерру. Игроком интересуется клуб из Саудовской Аравии.

«Думаю, за большие деньги его отпустят. Просто за деньги — нет. Конечно, сразу потребуется покупать нового нападающего. Они наверняка давно смотрят рынок, и кандидаты тоже есть. Это в принципе правильная политика, когда заранее ищешь замену любому футболисту.

Другой момент, что, продав игрока, важно не потерять чемпионство. Но если они понимают и знают кем заменить, то почему бы и нет?» — цитирует «РБ Спорт» Овчинникова.

Кассьерра играет за «Зенит» с июля 2022 года. В этом сезоне 26-летний форвард отметился 15 голами и пятью результативными передачами в 22 играх.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-ovchinnikov-za-bol-shie-den-gi-zenit-otpustit-kass-erru/
Матео Кассьерра
Футбол
ФК Зенит
Валерий Овчинников
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Локомотив

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Александр Соболев

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Виктор Александров

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