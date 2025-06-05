Президент «Урала» Иванов: «Алаеву не понравилось судейство в наших матчах? И что? Этот же арбитр через два дня судит суперфинал Кубка»

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова президента РПЛ Александра Алаева о судействе.

Ранее Алаев заявил, что ему оно не понравилось в матчах между «Уралом» и «Ахматом».

«И что? Нам тоже оно не понравилось. Разве кто-то, кроме «Урала», от этого пострадал? Больше никто. Завтра эти же судьи выйдут судить в другой игре. Там арбитр не видит чистый пенальти. Уже футболисты другой команды говорят, что был чистый пенальти. В итоге этот же арбитр через два дня судит суперфинал Кубка России. У меня много вопросов», — сказал Иванов «СЭ».

«Урал» проиграл «Ахмату» в стыковых матчах РПЛ и ФНЛ (2:1, 0:2).