Агент Ренана опроверг информацию о возможном переходе защитника в «Вест Хэм»

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника «Зенита» Роберта Ренана, в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе бразильца в «Вест Хэм». Ранее об этом сообщал UOL.

По информации источника, футболист перейдет в английский клуб за 25 миллионов евро транзитом через бразильский «Коринтианс».

«Ложь», — сказал Гарсия «СЭ».

20-летний Ренан выступает в «Зените» с января 2023 года. За клуб из Санкт-Петербурга бразильский защитник провел 18 матчей, в которых не отметился результативными действиями.