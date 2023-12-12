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Сегодня, 20:31

Агент Ренана опроверг информацию о возможном переходе защитника в «Вест Хэм»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Роберт Ренан.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника «Зенита» Роберта Ренана, в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе бразильца в «Вест Хэм». Ранее об этом сообщал UOL.

По информации источника, футболист перейдет в английский клуб за 25 миллионов евро транзитом через бразильский «Коринтианс».

«Ложь», — сказал Гарсия «СЭ».

20-летний Ренан выступает в «Зените» с января 2023 года. За клуб из Санкт-Петербурга бразильский защитник провел 18 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Зенит
ФК Коринтианс
Роберт Ренан
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Источник: «Зенит» согласился продать Ренана «Вест Хэму» за 25 милилонов евро
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
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2.03 00:00
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Пари НН – Факел
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