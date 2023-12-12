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Сегодня, 20:29

Источник: «Зенит» согласился продать Ренана «Вест Хэму» за 25 милилонов евро

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сергей Пиняев и Роберт Ренан.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Защитник «Зенита» Роберт Ренан может стать игроком «Вест Хэма».

Как сообщает издание UOL, российский клуб договорился с английским о продаже 20-летнего игрока за 25 миллионов евро. Сначала бразилец уйдет в аренду в «Коринтианс», так как прямой переход из РПЛ в АПЛ невозможен из-за экономических санкций против России.

По данным источника, сейчас с бразильским клубом ведутся переговоры о сроке арендного соглашения — на полгода или год. «Коринтианс» готов участвовать в сделке только в том случае, если сохранит Ренана до конца 2024 года.

Ренан выступает в «Зените» с января 2023 года. За клуб из Санкт-Петербурга бразильский защитник провел 18 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

«Коринтианс» владеет 11 процентами экономических прав на Ренана и имеет возможность получить деньги в случае будущей продажи.

Источник: UOL
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Зенит
ФК Коринтианс
Роберт Ренан
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
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Балтика – Сочи
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2.03 00:00
Пари НН – Факел
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