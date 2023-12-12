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Агент Прохина допустил возможный уход игрока из «Ростова» в аренду

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Агент Василий Голяна, представляющий интересы защитника «Ростова» Данила Прохина, прокомментировал ситуацию с игровой практикой своего клиента.

«Не тревожит ли положение Прохина в «Ростове»? Мы исходим из того, что есть. Безусловно, данная ситуация игрока не сильно радует. Поэтому зимой, возможно, при появлении каких-либо предложений, совместно с клубом будем их обсуждать, достаточно давно Данила не получает регулярной игровой практики. Это, безусловно, расстраивает. Возможен ли вариант с арендой? Да, вполне возможен. Опять же, повторюсь, мы будем рассматривать сейчас варианты, и обсуждать их с руководством клуба, так как достаточно давно игрок не имеет постоянного игрового времени», — приводит слова Голяна «Спорт День за Днем».

22-летний Прохин выступает за «Ростов» с июля 2021 года. Всего за клуб он провел 40 матчей и забил один мяч.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/agent-prokhina-dopustil-vozmozhnyy-ukhod-igroka-iz-rostova-v-arendu
Данила Прохин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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