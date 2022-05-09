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Сегодня, 10:00

Агент Рассказова рассказал стоит ли ждать ухода его клиента из «Спартака»

Антон Иванов
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в
Николай Рассказов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Агент Валериюс Мижигурскис, который представляет интересы защитника «Спартака» Николая Рассказова в разговоре с «СЭ» высказался о будущем своего клиента.

Контракт 24-летнего футболиста с московской командой заканчивается этим летом.

«Что с контрактом? Все везде хорошо. Стоит ли ждать уход Николай куда-то летом? Жизнь покажет, но я думаю не стоит», — сказал Мижигурскис «СЭ».

В текущем сезоне 24-летний россиянин провел 25 матчей, в которых отметился результативной передачей и заработал одну красную карточку.

Николай Рассказов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
0
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3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
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 Химки 28 6 11 11 31-44 29
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 Урал 28 6 9 13 22-34 27
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