Агент Рассказова рассказал стоит ли ждать ухода его клиента из «Спартака»

Агент Валериюс Мижигурскис, который представляет интересы защитника «Спартака» Николая Рассказова в разговоре с «СЭ» высказался о будущем своего клиента.

Контракт 24-летнего футболиста с московской командой заканчивается этим летом.

«Что с контрактом? Все везде хорошо. Стоит ли ждать уход Николай куда-то летом? Жизнь покажет, но я думаю не стоит», — сказал Мижигурскис «СЭ».

В текущем сезоне 24-летний россиянин провел 25 матчей, в которых отметился результативной передачей и заработал одну красную карточку.