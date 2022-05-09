Червиченко о последних турах в РПЛ: «Борьба за выживание в этом сезоне увлекательная»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал борьбу за выживание между клубами за два тура до конца сезона Тинькофф РПЛ.

«Радует, что борьба за выживание в этом сезоне такая увлекательная. Сейчас нет ни одной откровенно слабой команды, как был в прошлом сезоне «Тамбов». Сейчас все играют с отдачей, с неплохим качеством футбола. И любого, кто вылетит, будет жалко. Хоть я и не верил в вылет и даже стыки у «Спартака», все равно показатель, что он еще за три тура до финиша имел шансы на ФНЛ. Ну и тот факт, что еще прошлым летом игравший в еврокубках «Рубин» борется за выживание, тоже говорит о непредсказуемости РПЛ, что очень здорово», — цитируют Червиченко «Известия».

В турнирной таблице чемпионата «Спартак» идет на девятом месте, имея 36 очков.

«Рубин», который в прошлом туре уступил «Локомотиву» (0:1) остался на 11-й строчке с 29 очками. Такое же количество очков у «Нижнего Новгорода» и «Химок».

В зоне вылета находятся «Уфа» и тульский «Арсенал».