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Червиченко о последних турах в РПЛ: «Борьба за выживание в этом сезоне увлекательная»

Червиченко считает увлекательной борьбу за выживание в текущем сезоне РПЛ
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал борьбу за выживание между клубами за два тура до конца сезона Тинькофф РПЛ.

«Радует, что борьба за выживание в этом сезоне такая увлекательная. Сейчас нет ни одной откровенно слабой команды, как был в прошлом сезоне «Тамбов». Сейчас все играют с отдачей, с неплохим качеством футбола. И любого, кто вылетит, будет жалко. Хоть я и не верил в вылет и даже стыки у «Спартака», все равно показатель, что он еще за три тура до финиша имел шансы на ФНЛ. Ну и тот факт, что еще прошлым летом игравший в еврокубках «Рубин» борется за выживание, тоже говорит о непредсказуемости РПЛ, что очень здорово», — цитируют Червиченко «Известия».

В турнирной таблице чемпионата «Спартак» идет на девятом месте, имея 36 очков.

«Рубин», который в прошлом туре уступил «Локомотиву» (0:1) остался на 11-й строчке с 29 очками. Такое же количество очков у «Нижнего Новгорода» и «Химок».

В зоне вылета находятся «Уфа» и тульский «Арсенал».

Источник: leksei-fomin/nad-propastiu-derzhis-spartak-sokhranil-propisku-v-premer-lige
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Андрей Червиченко
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 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
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Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
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Ростов – Химки
 - : -
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