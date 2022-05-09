Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Сочи» и «Динамо» заслуживают медали РПЛ»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал шансы «Динамо» и «Сочи» на медали в текущем сезоне Тинькофф РПЛ.

«Эти две команды заслуживают медали. Они в этом сезоне стабильней, организованней и зрелищней, чем конкуренты. Не было таких провалов, как у «Локомотива» и ЦСКА на отдельных отрезках, не было перепадов, как у «Краснодара». Да, «Динамо» просело весной, но несколько очков взяло на характере, а его зрелищная игра летом и осенью все-таки дает основание говорить, что по-человечески бело-голубые заслужили медаль. Ну, а «Сочи», в принципе, здорово выглядит сейчас, как и до перерыва. Не было длительных спадов, очень вариативная игра», — цитируют Наумова «Известия».

За два тура до конца чемпионата у «Динамо» и «Сочи» по 52 очка.

В следующем туре московский клуб сыграет в гостях с «Локомотивом». «Сочи» примет дома «Нижний Новгород».

В последнем туре «Динамо» и «Сочи» сыграют в Москве 21 мая. Начало — в 21.00 мск.