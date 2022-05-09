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Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Сочи» и «Динамо» заслуживают медали РПЛ»

Наумов считает, что «Сочи» и «Динамо» заслуживают медали по итогам сезона РПЛ
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал шансы «Динамо» и «Сочи» на медали в текущем сезоне Тинькофф РПЛ.

«Эти две команды заслуживают медали. Они в этом сезоне стабильней, организованней и зрелищней, чем конкуренты. Не было таких провалов, как у «Локомотива» и ЦСКА на отдельных отрезках, не было перепадов, как у «Краснодара». Да, «Динамо» просело весной, но несколько очков взяло на характере, а его зрелищная игра летом и осенью все-таки дает основание говорить, что по-человечески бело-голубые заслужили медаль. Ну, а «Сочи», в принципе, здорово выглядит сейчас, как и до перерыва. Не было длительных спадов, очень вариативная игра», — цитируют Наумова «Известия».

За два тура до конца чемпионата у «Динамо» и «Сочи» по 52 очка.

В следующем туре московский клуб сыграет в гостях с «Локомотивом». «Сочи» примет дома «Нижний Новгород».

В последнем туре «Динамо» и «Сочи» сыграют в Москве 21 мая. Начало — в 21.00 мск.

Источник: https://iz.ru/1331988/aleksei-fomin/nad-propastiu-derzhis-spartak-sokhranil-propisku-v-premer-lige
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2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
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 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
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 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
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 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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