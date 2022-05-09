Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Сочи» и «Динамо» заслуживают медали РПЛ»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал шансы «Динамо» и «Сочи» на медали в текущем сезоне Тинькофф РПЛ.
«Эти две команды заслуживают медали. Они в этом сезоне стабильней, организованней и зрелищней, чем конкуренты. Не было таких провалов, как у «Локомотива» и ЦСКА на отдельных отрезках, не было перепадов, как у «Краснодара». Да, «Динамо» просело весной, но несколько очков взяло на характере, а его зрелищная игра летом и осенью все-таки дает основание говорить, что по-человечески бело-голубые заслужили медаль. Ну, а «Сочи», в принципе, здорово выглядит сейчас, как и до перерыва. Не было длительных спадов, очень вариативная игра», — цитируют Наумова «Известия».
За два тура до конца чемпионата у «Динамо» и «Сочи» по 52 очка.
В следующем туре московский клуб сыграет в гостях с «Локомотивом». «Сочи» примет дома «Нижний Новгород».
В последнем туре «Динамо» и «Сочи» сыграют в Москве 21 мая. Начало — в 21.00 мск.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|28
|12
|8
|8
|39-36
|44
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0