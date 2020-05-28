Агент Рами хочет подать жалобу на «Сочи» в CAS

Агент защитника Адиля Рами, Рубен Косо Руис считает, что контракт 34-летнего француза с «Сочи» был расторгнут не по причине хронической травмы футболиста. Как заявляет агент, дело в том, что клуб не выплачивал игроку зарплату.

— Информация про расторжение контракта из-за хронической травмы Адиля — неправда, — утверждает Косо Руис. — Соглашение расторгли из-за невыплаты заработной платы. Они вообще ничего не платили, никаких денег. Не было даже подписного бонуса, о котором говорили некоторые СМИ. Мы не получили от «Сочи» ни одного евро с того дня, как подписали контракт. Теперь будем обращаться в ФИФА и в CAS (Спортивный арбитражный суд — прим. «СЭ»).

Рами перешел в «Сочи» в феврале 2020 года на правах свободного агента. Он не провел ни одного матча за команду. По информации «СЭ», контракт с защитником был расторгнут, поскольку тот скрывал тяжелую травму колена.