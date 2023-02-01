Агент Раконьяца рассказал, когда футболист может перейти в «Црвену Звезду»

Агент Игорь Глушевич, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Марко Раконьяца, прокомментировал возможный переход игрока в «Црвену Звезду».

«Раконьяц переходит в «Црвену Звезду»? В пятницу мы узнаем больше», — сказал Глушевич «СЭ».

22-летний черногорец выступает за «Локомотив» с июля 2022 года. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

За московский клуб он провел 15 матчей и отдал одну результативную передачу.