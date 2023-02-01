Агент Раконьяца рассказал, когда футболист может перейти в «Црвену Звезду»
Агент Игорь Глушевич, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Марко Раконьяца, прокомментировал возможный переход игрока в «Црвену Звезду».
«Раконьяц переходит в «Црвену Звезду»? В пятницу мы узнаем больше», — сказал Глушевич «СЭ».
22-летний черногорец выступает за «Локомотив» с июля 2022 года. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
За московский клуб он провел 15 матчей и отдал одну результативную передачу.
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|
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|
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|
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|17
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|21-33
|13
|
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|17
|3
|4
|10
|20-34
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|
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|17
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|3
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|16-36
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
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|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
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|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
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Дмитрий Баринов
Локомотив
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|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
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|16
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|3
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Илья Кутепов
Торпедо М
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