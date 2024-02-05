Агент Рахмановича рассказал, что у игрока было несколько разговоров с российскими клубами

Футбольный агент Младен Ратковица заявил, что общался с российскими клубами по поводу Амара Рахмановича.

«Амар с командой, играет и находится в отличной форме. Он не думает о смене клуба. Если появится какой-то отличный вариант, мы его обдумаем, но сейчас Рахманович сконцентрирован на подготовке к сезону. Зимой было несколько разговоров по поводу него с российскими клубами, но дело не дошло до конкретных предложений», — приводит слова Ратковица «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 29-летний Рахманович провел за «Крылья Советов» 18 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро.