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5 февраля, 13:50

Семин рассказал, как в чемпионский сезон наотрез отказался ехать с «Локомотивом» в турне в США

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о том, как ему удается сохранять энергию и мотивацию для дальнейшей работы.

«Говорят, что с Семиным очень тяжело работать. Но человек, который понимает футбол, с которым на одной волне, с ним очень легко. Меня наняли на работу, я должен показать хороший результат. Но для результата есть масса моментов, которые я должен отстаивать. Какой мне игрок нужен. Был момент в чемпионский год, когда пришел новый спортивный директор, Штоффельсхаус, он договорился поехать на турнир в Америку. А мой вопрос — какой период? У тренера команды даже не спросили, а как сам факт говорят: «Вы должны ехать». Но если едем в январе на этот турнир, то мы только выходим из отпуска. У нас нет никакой подготовки, чтобы там выглядеть достойно. Я категорически был против. Другой момент — акклиматизация. Это я на себе прочувствовал, когда московское «Динамо» выезжало на турнир в Австралию. Акклиматизация была сложная. Тяжело было там тренироваться. Такие сезоны были практически всегда очень слабыми, с большими проблемами. Играли не лучшим образом. К чему я пришел? Я был категорически против. Настоял на том, чтобы мы никуда не ехали. И стали тогда чемпионами. Люди, которые предлагают такие вещи, просто не обладают нужной квалификацией», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

Последний раз Семин работал с клубом РПЛ в сезоне-2021/22, когда возглавлял «Ростов». Специалист также тренировал «Динамо», «Анжи», «Мордовию», «Локомотив» и другие клубы.

Под его руководством железнодорожники стали трехкратными чемпионами России, шестикратными обладателями Кубка страны, а также три раза выигрывали Суперкубок России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/semin-rasskazal-kak-v-chempionskij-sezon-naotrez-otkazalsya-ehat-s-lokomotivom-v-turne-v-ssha/
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

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Александр Соболев

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