Семин рассказал, как в чемпионский сезон наотрез отказался ехать с «Локомотивом» в турне в США

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о том, как ему удается сохранять энергию и мотивацию для дальнейшей работы.

«Говорят, что с Семиным очень тяжело работать. Но человек, который понимает футбол, с которым на одной волне, с ним очень легко. Меня наняли на работу, я должен показать хороший результат. Но для результата есть масса моментов, которые я должен отстаивать. Какой мне игрок нужен. Был момент в чемпионский год, когда пришел новый спортивный директор, Штоффельсхаус, он договорился поехать на турнир в Америку. А мой вопрос — какой период? У тренера команды даже не спросили, а как сам факт говорят: «Вы должны ехать». Но если едем в январе на этот турнир, то мы только выходим из отпуска. У нас нет никакой подготовки, чтобы там выглядеть достойно. Я категорически был против. Другой момент — акклиматизация. Это я на себе прочувствовал, когда московское «Динамо» выезжало на турнир в Австралию. Акклиматизация была сложная. Тяжело было там тренироваться. Такие сезоны были практически всегда очень слабыми, с большими проблемами. Играли не лучшим образом. К чему я пришел? Я был категорически против. Настоял на том, чтобы мы никуда не ехали. И стали тогда чемпионами. Люди, которые предлагают такие вещи, просто не обладают нужной квалификацией», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

Последний раз Семин работал с клубом РПЛ в сезоне-2021/22, когда возглавлял «Ростов». Специалист также тренировал «Динамо», «Анжи», «Мордовию», «Локомотив» и другие клубы.

Под его руководством железнодорожники стали трехкратными чемпионами России, шестикратными обладателями Кубка страны, а также три раза выигрывали Суперкубок России.