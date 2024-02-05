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5 февраля, 14:49

Полузащитник «Зенита» Коваленко рассказал, что общался с представителем Федерации футбола Армении

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко рассказал об общении с неназванным представителем Федерации футбола Армении.

«Да, сдружился с одним человеком, поэтому можем общаться не только на футбольные темы. Но иногда он закидывает: «Ну что, ты там как?» И как? Ситуация максимально сложная. У меня армянская семья, я там часто бываю. Но родился-то в России, здесь прошел футбольные школы. Какое бы решение ни принял, кто-то останется недоволен, я это понимаю», — приводит слова Коваленко «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что 20-летний россиянин находится в шорт-листах «Динамо», «Спартака» и «Локомотива».

В сезоне-2023/24 футболист провел 11 матчей за «Зенит» и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5422926-igrok-zenita-kovalenko-rasskazal-chto-obschalsya-s-predstavitelem-federacii-futbola-armenii.html
ФК Зенит
Александр Коваленко
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Бенхамин Гарре

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

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Александр Соболев

Александр Соболев

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

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