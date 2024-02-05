Полузащитник «Зенита» Коваленко рассказал, что общался с представителем Федерации футбола Армении

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко рассказал об общении с неназванным представителем Федерации футбола Армении.

«Да, сдружился с одним человеком, поэтому можем общаться не только на футбольные темы. Но иногда он закидывает: «Ну что, ты там как?» И как? Ситуация максимально сложная. У меня армянская семья, я там часто бываю. Но родился-то в России, здесь прошел футбольные школы. Какое бы решение ни принял, кто-то останется недоволен, я это понимаю», — приводит слова Коваленко «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что 20-летний россиянин находится в шорт-листах «Динамо», «Спартака» и «Локомотива».

В сезоне-2023/24 футболист провел 11 матчей за «Зенит» и отдал 1 результативную передачу.