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Сегодня, 12:07

Игорь Лещук: «Если «Зенит» не будет страдать фигней, то станет чемпионом России»

Виталий Косик
Корреспондент
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Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал, что нужно сделать «Зениту» для того, чтобы стать чемпионом России.

«Если «Зенит» фигней страдать не будет, станет чемпионом, а если расслабятся — может быть, будет интрига: надеюсь, между «Динамо» и «Зенитом», — цитирует вратаря «РБ Спорт».

«Зенит» возглавляет таблицу чемпионата России. Команда из Санкт-Петербурга набрала 42 очка за 17 туров. «Динамо» занимает 4 место с 29 баллами.

В текущем сезоне 26-летний голкипер сыграл за московский клуб 7 матчей во всех турнирах и пропустил 10 голов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-leshhuk-esli-zenit-ne-budet-stradat-fignej-stanet-chempionom/
Игорь Лещук
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
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8
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