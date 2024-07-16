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Дьяков: «В этом сезоне есть «Зенит» и все остальные команды»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков считает «Зенит» главным претендентом на победу в чемпионате России-2024/25.

«Зенит» провел, думаю, колоссальную работу над ошибками по последнему сезону, когда довели дело до 30-го тура, где не все от них зависело, а титул был в руках соперника. Я думаю, «Зенит» в этом сезоне таких подарков делать не будет. Посмотрим, как конкуренты питерцев будут готовы. Для них реальный конкурент — только «Динамо». Интересно посмотреть на новый «Спартак», ЦСКА. В «Краснодар» пока не верю: игроки уходят, почти никто не пришел. И матч за Суперкубок показал, что они абсолютно противоположны «Зениту», разный уровень команд на сегодняшний день. Но все может измениться", — приводит «РБ Спорт» слова Дьякова.

«Зенит» становился чемпионом РПЛ в шести последних сезонах.

Источник: РБ Спорт
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
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 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
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