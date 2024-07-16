Дьяков: «В этом сезоне есть «Зенит» и все остальные команды»
Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков считает «Зенит» главным претендентом на победу в чемпионате России-2024/25.
«Зенит» провел, думаю, колоссальную работу над ошибками по последнему сезону, когда довели дело до 30-го тура, где не все от них зависело, а титул был в руках соперника. Я думаю, «Зенит» в этом сезоне таких подарков делать не будет. Посмотрим, как конкуренты питерцев будут готовы. Для них реальный конкурент — только «Динамо». Интересно посмотреть на новый «Спартак», ЦСКА. В «Краснодар» пока не верю: игроки уходят, почти никто не пришел. И матч за Суперкубок показал, что они абсолютно противоположны «Зениту», разный уровень команд на сегодняшний день. Но все может измениться", — приводит «РБ Спорт» слова Дьякова.
«Зенит» становился чемпионом РПЛ в шести последних сезонах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -