Ветеран «Спартака» считает, что Ларссона легко заменят талантливым футболистом из академии клуба

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился своим мнением о возможном переходе нападающего Джордана Ларссона в шведский АИК.

«Что он есть, что его нет — неважно. Они все равно на 10-м месте, результата никакого. Сколько тренеров сменилось, сколько сменилось футболистов, а толку-то? Результата как не было, так и нет. Особой проблемы для «Спартака» в случае ухода Ларссона не будет. Найдут ему замену из своей академии, какого-нибудь способного мальчика. В данной ситуации у молодежи больше стимула попасть в основной состав, а затем в сборную. А когда иностранцы занимают их места, у них нет особого стимула. И то не все легионеры отрабатывают те деньги, которые им платят», — сказал Гаврилов корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Согласно сведениям источника, АИК хочет воспользоваться нововведением от ФИФА, благодаря которому легионеры могут приостанавливать контракты с клубами РПЛ до конца нынешнего сезона. АИК готов арендовать Ларссона до лета и уже ведет переговоры с футболистом.