Прощание с бывшим футболистом «Спартака» Козловым состоялось в манеже академии клуба в Сокольниках

Прощание с бывшим нападающим московского «Спартака» Александром Козловым прошло в понедельник в манеже академии футбольного клуба в Сокольниках. На церемонии прощания присутствовали технический координатор «Спартака» Артем Ребров, президент академии «Спартака» Сергей Родионов, бывший защитник «Спартака» Дмитрий Анапко и несколько десятков болельщиков.

Козлов скончался утром 15 июля в возрасте 29 лет.

«Один из самых талантливых игроков своего поколения, работали с ним в юношеской сборной до 16 лет, его подкосили тяжелые травмы, если не ошибаюсь, Саша два раза рвал крестообразные связки, — цитирует ТАСС бывшего защитник «Спартака» Дмитрий Ананко. — Также успели поработать с ним в «Спартаке», решили, что дадим второй шанс закрепиться в основной команде, к сожалению, не получилось. Хочется выразить соболезнования родным и близким».

Козлов — воспитанник «Спартака», он принял участие в 28 матчах основной команды красно-белых и забил 1 гол.

Футболист покинул «Спартак» в июле 2016 года. Помимо этой команды он также выступал за «Химки», «Тосно», «Факел», «Окжетпес», «Тюмень», «Арарат» и крымский «Алустон-ЮБК».