Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:27

Прощание с бывшим футболистом «Спартака» Козловым состоялось в манеже академии клуба в Сокольниках

Читать «СЭ» в

Прощание с бывшим нападающим московского «Спартака» Александром Козловым прошло в понедельник в манеже академии футбольного клуба в Сокольниках. На церемонии прощания присутствовали технический координатор «Спартака» Артем Ребров, президент академии «Спартака» Сергей Родионов, бывший защитник «Спартака» Дмитрий Анапко и несколько десятков болельщиков.

Козлов скончался утром 15 июля в возрасте 29 лет.

«Один из самых талантливых игроков своего поколения, работали с ним в юношеской сборной до 16 лет, его подкосили тяжелые травмы, если не ошибаюсь, Саша два раза рвал крестообразные связки, — цитирует ТАСС бывшего защитник «Спартака» Дмитрий Ананко. — Также успели поработать с ним в «Спартаке», решили, что дадим второй шанс закрепиться в основной команде, к сожалению, не получилось. Хочется выразить соболезнования родным и близким».

Козлов — воспитанник «Спартака», он принял участие в 28 матчах основной команды красно-белых и забил 1 гол.

Футболист покинул «Спартак» в июле 2016 года. Помимо этой команды он также выступал за «Химки», «Тосно», «Факел», «Окжетпес», «Тюмень», «Арарат» и крымский «Алустон-ЮБК».

Источник: https://tass.ru/sport/15242077
Александр Козлов
Артем Ребров
Дмитрий Ананко
Сергей Родионов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
За смену спортивного гражданства — 20 лет тюрьмы: спорная идея о госизмене
ЦСКА жив, «Спартак» стабилен в скандалах, а «Ростов» Карпина оправдывает комплименты. 5 главных выводов из 1-го тура РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент о ситуации Лоуренса в «Химках»: «Он хорошо себя проявил, но Юран им недоволен»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 00:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 00:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 00:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 00:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 00:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 00:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
3.06 00:00
Урал – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости