Прощание с бывшим футболистом «Спартака» Козловым состоялось в манеже академии клуба в Сокольниках
Прощание с бывшим нападающим московского «Спартака» Александром Козловым прошло в понедельник в манеже академии футбольного клуба в Сокольниках. На церемонии прощания присутствовали технический координатор «Спартака» Артем Ребров, президент академии «Спартака» Сергей Родионов, бывший защитник «Спартака» Дмитрий Анапко и несколько десятков болельщиков.
Козлов скончался утром 15 июля в возрасте 29 лет.
«Один из самых талантливых игроков своего поколения, работали с ним в юношеской сборной до 16 лет, его подкосили тяжелые травмы, если не ошибаюсь, Саша два раза рвал крестообразные связки, — цитирует ТАСС бывшего защитник «Спартака» Дмитрий Ананко. — Также успели поработать с ним в «Спартаке», решили, что дадим второй шанс закрепиться в основной команде, к сожалению, не получилось. Хочется выразить соболезнования родным и близким».
Козлов — воспитанник «Спартака», он принял участие в 28 матчах основной команды красно-белых и забил 1 гол.
Футболист покинул «Спартак» в июле 2016 года. Помимо этой команды он также выступал за «Химки», «Тосно», «Факел», «Окжетпес», «Тюмень», «Арарат» и крымский «Алустон-ЮБК».
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1
|Кр. Советов
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2
|Сочи
|1
|1
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|3-1
|3
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3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
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4
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
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5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
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6
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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7
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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9
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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10
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
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16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|3.06
|00:00
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Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|00:00
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Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|00:00
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ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|00:00
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Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|00:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|00:00
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Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|00:00
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Н. Новгород – Химки
|- : -
|3.06
|00:00
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Урал – Сочи
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
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Роман Акбашев
Факел
|1
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Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
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Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
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Александр Долгов
Химки
|1
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Роман Ежов
Крылья Советов
|1
|И
|К
|Ж
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Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
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Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
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|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1