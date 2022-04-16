Агент Языджи: «Юсуф недостаточно восстановился к матчу с «Уфой». Он все еще испытывает боль»

Адем Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, прокомментировал «СЭ» состояние футболиста после матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:1).

«Юсуф недостаточно хорошо восстановился к матчу с «Уфой». К сожалению, сейчас он готов не на все 100 процентов. Возможно, на следующей неделе он будет чувствовать себя лучше. Он все еще испытывает некоторую боль. Надеемся, что она пройдет совсем скоро», — сказал Чебеджи «СЭ».

25-летний полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи не смог отличиться голом в этом матче. Таким образом, прервалась его рекордная голевая серия.

С момента дебюта в премьер-лиге до этого турок ни разу не покидал поле без забитого мяча. Он отличался в шести матчах подряд.