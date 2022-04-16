Стукалов — о голе Никитина: «Надо было играть вертикально, надо было доставлять мяч в штрафную соперника»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов разобрал гол, который команда забила в концовке матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:1).

— Алексей Никитин перешел в атаку после пропущенного мяча. Это была все-таки ваша тактика такая, в случае если в концовке будете уступать в счете?

— Это не то что наша тактика, мы об этом заранее не договаривались, но футболисты прекрасно знают, что если концовке мы уступаем, то у нас один защитник может подниматься в линию нападения. Вы сами понимаете, что оставалось 5-6 минут. Надо было играть вертикально, надо было доставлять мяч в штрафную соперника.

— Никитин забил команде, воспитанником которой является, получается?

— Ну, хотел, видите. Всегда идет какое-то пересечение, бывшие команды, команды, которые воспитали. Всегда это есть.