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Агент Карраскаля: «ЦСКА приложил огромные усилия, чтобы заполучить Хорхе. У нас были предложения из Европы и МЛС»

Агент Карраскаля прокомментировал переход полузащитника в ЦСКА
Карен Саркисян
Корреспондент

Мартин Родригес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, прокомментировал переход своего клиента из «Ривер Плэйта» в московский клуб.

«ЦСКА приложил огромные усилия, чтобы заполучить Хорхе, — приводит слова Родригеса Sport24. — У нас были предложения из Европы, Мексики и МЛС. Почему Хорхе выбрал ЦСКА? По причине того, что это европейский топ-клуб, который играет в еврокубках и имеет тот же уровень структуры и организации, что и большие клубы мира».

Агент рассказал, насколько сложными были переговоры между ЦСКА и аргентинским клубом.

«Как и любые переговоры между двумя мировыми топ-клубами. Каждый хотел найти лучшие условия для себя, как и мы пытаемся найти лучшие условия для Карраскаля. Правда ли, что ЦСКА пытался заполучить Хорхе еще раньше? Да, это правда. Они следили за ним уже 2-3 года, но, когда ты играешь в лучшей команде Америки, выйти из игры непросто. Сейчас появился подходящий момент», — сказал он.

23-летний колумбиец перешел в ЦСКА из «Ривер Плэйта» на правах аренды до окончания сезона-2021/22.

Соглашение с аргентинским клубом предусматривает опцию выкупа трансфера полузащитника.

В 2021 году Карраскаль забил четыре мяча и отдал три результативные передачи в 44 матчах.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-02-19-agent-tsska-prilozhil-ogromnyye-usiliya-chtoby-zapoluchit-karraskalya-byli-predlozheniya-iz-yevropy-meksiki-i-mls

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