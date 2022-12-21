Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:58

Агент подтвердил переговоры с «Химками» по Шукурову: «Пока они проявляют себя адекватно»

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Агент полузащитника «Немана» Алимардона Шукурова, Владимир Осипов, подтвердил «СЭ» факт переговоров с «Химками» по переходу игрока.

«Пока клубы вступили в стадию переговоров. У Алимордона есть опция выкупа. Сами знаете, что такие опции идут по верху рынка. Сейчас будем находить компромиссы. Постараемся решить вопросы до Нового года.

По долгам в «Химках» все вроде начинает погашаться. Это третье руководство, которое старается исправить ошибки первых двух. Пока вроде они проявляют себя вполне адекватно, каких-то косяков не было замечено. Но мы еще не дошли до документов, личных контрактов и так далее", — сказал Осипов «СЭ».

23-летний полузащитник в нынешнем сезоне чемпионата Белоруссии провел 28 матчей, забил один гол и сделал 5 результативных передач.

Футбол
РПЛ
ФК Химки
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Месси и Мбаппе рыдают в сторонке! На чемпионате России у фигуристов будет еще жарче
Турецкий мясник «солил» Кубок мира и возмутил Месси. Фанаты со всего мира в бешенстве
Названа стоимость нового кроссовера «Москвич 3»
Юрист сообщил об отсутствии необходимости отправлять показатели счетчиков
Москвичей предупредили о ледяном дожде к вечеру 21 декабря
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Спортдир «Оренбурга»: «У Обухова закончилась дисквалификация. На сборах приступит к тренировкам с нами»
Спортдир «Оренбурга: «Уход Сычевого? Хорошая сделка в финансовом плане. Учитывая, что не мы ее инициировали»
Смородская раскритиковала возможный переход Пиняева в «Локомотив»: «А он у нас выдающийся футболист что ли?»
«Химки» подписали контракт с экс-защитником «Солигорска» Античем
Смородская — об уходе Едвая из «Локо»: «Руководство расчищает поляну для новых трансферов»
Президент «Лануса» подтвердил информацию о переходе защитника Матиаса Переса в «Оренбург»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Химки» подписали контракт с экс-защитником «Солигорска» Античем

Смородская раскритиковала возможный переход Пиняева в «Локомотив»: «А он у нас выдающийся футболист что ли?»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости