Агент подтвердил переговоры с «Химками» по Шукурову: «Пока они проявляют себя адекватно»

Агент полузащитника «Немана» Алимардона Шукурова, Владимир Осипов, подтвердил «СЭ» факт переговоров с «Химками» по переходу игрока.

«Пока клубы вступили в стадию переговоров. У Алимордона есть опция выкупа. Сами знаете, что такие опции идут по верху рынка. Сейчас будем находить компромиссы. Постараемся решить вопросы до Нового года.

По долгам в «Химках» все вроде начинает погашаться. Это третье руководство, которое старается исправить ошибки первых двух. Пока вроде они проявляют себя вполне адекватно, каких-то косяков не было замечено. Но мы еще не дошли до документов, личных контрактов и так далее", — сказал Осипов «СЭ».

23-летний полузащитник в нынешнем сезоне чемпионата Белоруссии провел 28 матчей, забил один гол и сделал 5 результативных передач.