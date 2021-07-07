В Турции сообщают, что «Динамо» договорилось о переходе защитника сборной Парагвая Бальбуэна

Экс-защитник «Вест Хэма» Фабиан Бальбуэна продолжит карьеру в московском «Динамо», утверждает турецкий журналист Экрем Конур в Twitter.

По информации источника, российский клуб уже согласовал контракт с 29-летним парагвайским футболистом и в ближайшее время официально объявит о переходе.

В минувшем сезоне Бальбуэна провел 19 матчей за «Вест Хэм» и забил один гол. Его контракт с «молотобойцами» истек 30 июня.