В Турции сообщают, что «Динамо» договорилось о переходе защитника сборной Парагвая Бальбуэна
17:25
Экс-защитник «Вест Хэма» Фабиан Бальбуэна продолжит карьеру в московском «Динамо», утверждает турецкий журналист Экрем Конур в Twitter.
По информации источника, российский клуб уже согласовал контракт с 29-летним парагвайским футболистом и в ближайшее время официально объявит о переходе.
В минувшем сезоне Бальбуэна провел 19 матчей за «Вест Хэм» и забил один гол. Его контракт с «молотобойцами» истек 30 июня.
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