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В Турции сообщают, что «Динамо» договорилось о переходе защитника сборной Парагвая Бальбуэна

17:25
Фабиан Бальбуэна. Фото Instagram
Фабиан Бальбуэна. Фото Instagram
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Экс-защитник «Вест Хэма» Фабиан Бальбуэна продолжит карьеру в московском «Динамо», утверждает турецкий журналист Экрем Конур в Twitter.

По информации источника, российский клуб уже согласовал контракт с 29-летним парагвайским футболистом и в ближайшее время официально объявит о переходе.

В минувшем сезоне Бальбуэна провел 19 матчей за «Вест Хэм» и забил один гол. Его контракт с «молотобойцами» истек 30 июня.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/Ekremkonur/status/1412764409504673794

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