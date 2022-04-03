Агент рассказал, когда Баринов вернется на поле

Агент Павел Банатин, который представляет интересы полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Баринова, рассказал «СЭ», когда его клиент восстановится от травмы.

— Когда Баринов вернется на поле?

— Думаю, что уже к следующему туру с «Ростовом».

Напомним, что Баринов подвернул голеностоп в товарищеском матче между основной и молодежной сборными России. Из-за этого он пропустил матч 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».