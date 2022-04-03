Полузащитник Хван Ин Бом приостановил действие контракта с «Рубином»

Полузащитник Хван Ин Бом приостановил действие контракта с «Рубином» до лета 2022 года, сообщает пресс-служба клуба.

25-летний кореец в этом сезоне провел в составе российского клуба 18 матчей во всех турнирах. На его счету 2 гола и 3 результативные передачи.

Контракт Хван Ин Бома с казанцами рассчитан до лета 2023 года.

В начале марта ФИФА разрешила иностранным футболистам и тренерам приостановить свои трудовые договоры с российскими клубами до 30 июня и провести остаток сезона в других чемпионатах. За это время несколько десятков легионеров разорвали либо приостановили контракты и уехали из России.