«Краснодар» — «Динамо»: Фомин реализовал пенальти в конце первого тайма и открыл счет
Полузащитник «Динамо» Фомин открыл счет в матче с «Краснодаром» с пенальти
Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин открыл счет в выездном матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» — 1:0.
В добавленное к первому тайму время футболист реализовал пенальти, назначенный после фола на форварде гостей Федоре Смолове.
Отметим, что главный судья матча Алексей Сухой принял решение о назначении 11-метрового после вмешательства ВАР.
Даниил Фомин забил свой 9-й гол в нынешнем сезоне РПЛ, игрок проводит 22-й матч в этом розыгрыше чемпионата России.
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|
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|1.04
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|
Рубин – Химки
|2 : 3
|2.04
|14:00
|
Арсенал – Ахмат
|0 : 0
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Уфа
|1 : 2
|2.04
|16:30
|
Ростов – Н. Новгород
|1 : 2
|2.04
|19:30
|
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|1 : 0
|3.04
|14:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|3.04
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|
ЦСКА – Урал
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|3.04
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|Г
|
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|
|
Федор Смолов
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|
|
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Ростов
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|П
|
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Далер Кузяев
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|6
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Рифат Жемалетдинов
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|6
|
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|6
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|1
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|1
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