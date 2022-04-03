Полузащитник «Динамо» Фомин открыл счет в матче с «Краснодаром» с пенальти

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин открыл счет в выездном матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» — 1:0.

В добавленное к первому тайму время футболист реализовал пенальти, назначенный после фола на форварде гостей Федоре Смолове.

Отметим, что главный судья матча Алексей Сухой принял решение о назначении 11-метрового после вмешательства ВАР.

Даниил Фомин забил свой 9-й гол в нынешнем сезоне РПЛ, игрок проводит 22-й матч в этом розыгрыше чемпионата России.